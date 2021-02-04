شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات في مدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإزالة كافة الاشغالات والتعديات، والارصفة المخالفة، والاعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها، ومتابعة أعمال الحملات المكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.

أشرَف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال إزالة التعديات بنطاق الوحدة القروية بمنية المرشد، وتمت الإزالة كاملة وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مسئولي الاشغالات بالمدينة.

وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الاشغالات والاعلانات المخالفة بالطريق العام بقرية الكوم الطويل، وذلك لضبط حركة الطريق وتحقيق السيولة المرورية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مسئولي الاعلانات بالوحدة المحلية.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة، حيث تم مصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق مع قسم الشرطة، مشدداً باستمرار حملات ازالة التعديات على الطريق العام والاشغالات لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

كما تابع المهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الممتلكات العامة والمرافق الحيوية بالمدينة، وتم تحرير محاضر فورية للمخالفين، بالتنسيق مع قسم الاشغالات، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.