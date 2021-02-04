شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر السماح لمستنفذى مرات الرسوب بالثانوية دخول الامتحانات مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، على مذكرة اللجنة العليا لديوان المظالم، بمنح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الذين استنفذوا سنوات الرسوب المستحقة بعام ثالث من الخارج بصفة استثنائية، على أن يكون عاما ثالثا وأخيرا للعام الدراسى الحالى 2020 – 2021. وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، المقصود من القرار، وهو أن الطالب له مرات رسوب 4 منها 2 مقيد و2 من الخارج "منازل"، وهذا القرار يمنح طلاب الثانوية المقيدين من الخارج "منازل" من دخول الامتحان مرة ثالثة استثنائية لهذا العام، لافتا إلى استفادة نحو ألف طالب من هذا القرار.

كما نبه قطاع المعاهد الأزهرية على رواد التحول الرقمى بجميع المعاهد الأزهرية بتسجيل بيانات الطلاب على قاعدة البيانات بعد التأكد من حصولهم على طلب التقدم من الخارج وموافقة الإدارة المركزية للامتحانات وسداد الرسوم المستحقة حتى يتمكنوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أنه قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2020، من أمس الأربعاء وحتى يوم 24 فبراير الجارى، وإمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، وحدد القطاع عددًا من الخطوات كالآتى:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.