شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق "وادى فيران - سانت كاترين" بجنوب سيناء بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الخميس، طريق وادي فيران - سانت كاترين، عقب تعرض المنطقة لأمطار وسيول متوسطة، وجاء قرار الغلق كإجراء احترازى لحماية المواطنين.

وناشد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قائدى السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة بضرورة توخي الحذر والقيادة ببطء على طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين تزامنا مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ أدت إلى سقوط أمطار تنوعت بين غزيرة ومتوسطة وتسببت في حدوث سيول ضعيفة.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم، إنه من المتوقع حدوث سيول على بعض المناطق، خاصة أن كميات الأمطار التى سقطت على بعض المدن كانت كبيرة وتتجمع عن طريق الوديان والدروب الجبلية، لتتحول إلى سيول، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لمثل هذه الأزمات، خاصة أنها تتكرر كل عام، وإن اختلفت مناطق حدوث السيول.

ويتوقع مسئولو المحافظة أن تكون هناك سيول فى مناطق فئران، ودهب، ونويبع، وشرم الشيخ، خاصة أن كميات المطر التى سقطت كبيرة.

في السياق ذاته نبّهت إدارة المرور برئاسة العميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء على قائدي المركبات بالطرق السريعة والداخلية خارج وداخل المدن بضرورة اتباع إرشادات المرور إذ تتعرض مدن المحافظة لأمطار، وأرسل المرور تعليمات للأكمنة بضرورة التنبيه على السيارات المارة بالأحوال الجوية وعدم تجاوز السرعة المحددة في أثناء سقوط الأمطار حتى لا تقع حوادث على الطرق.

وحتى الآن لم تتلق غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء أي بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطريق بسبب الطقس السيئ. وتساقطت أمطار غزيرة بمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ وثلوج على قمة جبل موسى بمدينة سانت كاترين.

جدير بالذكر أن معظم مدن محافظة جنوب سيناء تعرضت لسقوط أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة كما تساقطت الثلوج الخفيفة على قمم الجبال بمدينة سانت كاترين.