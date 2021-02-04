شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن حالة الاستنفار العام لمتابعة الأمطار وعدم الاستقرار بأحوال الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها وقطاعاتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات له، أنه جرى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزاره خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت او المناطق التى تحميها.

ويبدأ تأثر البلاد اليوم بحالة من عدم الاستقرار، حيث تتشكل السحب الركامية على محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصحبها هطول للامطار الرعدية تغزر ويصحبها البَرَد أحيانًا حيث ترتفع مخاطر تشكل السيول عبر الاودية والمناطق الجبلية، مع امتداد الامطار ليلًا حتى شمال سيناء، كما يُتوقع كذلك هطول امطار رعدية غزيرة على المناطق الساحلية من محافظة مطروح تمتد بشكل متفرق لمناطقها الداخلية.

وتشير توقعات خبراء الطقس إلى انخفاض الحرارة على مناطق غرب الجمهورية، حيث يكون الشعور بالطقس باردا نهارًا على ساحل محافظة مطروح، لطيفا على باقى المناطق من شمال غرب الجمهورية، بينما تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها على باقى الأنحاء مع طقس دافئ إلى مائل للحرارة على أن يمتد انخفاض الحرارة إلى باقى الأنحاء، أما ليلًا فيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد إجمالًا.

أما حركة الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة على مناطق الدلتا، معتدلة الى نشطة على باقى الأنحاء مع إثارة للرمال على مناطق الواحات، ويشتد نشاط الرياح كذلك على مناطق تأثير السحب الرعدية لتصحب بهبات قوية أحيانًا.

ويكون البحر المتوسط معتدل إجمالًا، يميل للاضطراب قبالة الساحل الشمالى الغربي، أما البحر الاحمر فيكون معتدل نهارًا، يضطرب ليلًا بمناطقه الشمالية بالاضافة للخليجين، يتخلل ذلك فترات من الاضطراب الشديد ليلًا لخليج العقبة، فيما يتشكل الضباب فى وقت متأخر من الليل على أجزاء من أقصى جنوب شرق الجمهورية.

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مدن الساحل الشمالي، الدلتا، القاهرة، شمال الصعيد قد تمتد لوسط الصعيد اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتزداد غزارة الأمطار على منطقة القناة، خليج السويس، شمال سيناء، امتدادًا إلى مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويحذر من تشكل السيول عبر مرتفعات خليج السويس.

وتنخفض الحرارة عبر أغلب مناطق الجمهورية لتعود قريبة من معدلاتها المناخية مع شعور بطقس لطيف إلى مائل للبرودة نهارًا، يكون باردا على مدن الساحل الشمالي، وشديد البرودة ليلًا.

وتنشط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية يصحبها اثارة للرمال أحيانًا على الصحراء الغربية، الصعيد، أجزاء من البحر الأحمر وجنوب سيناء مع اضطراب فى حالة البحرين.