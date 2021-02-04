شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة التعليم المسيحى بالكنيسة الكاثوليكية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم المسيحى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اجتماعها الثالث، برئاسة الأنبا دانيال لطفي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد الدينية، وممثلي الرهبان والراهبات والعلمانيين، لبحث ما تم التوصل إليه ووضع خطة عمل خلال العام الجاري.

وعلى مدار يومين خلال انعقاد الاجتماعات بدير الآباء الفرنسيسكان بالعمرانية، تناول اللقاء أعمال اللجان المنبثقة عن لجنه التعليم وهي، لجنة إعداد المناهج، حيث عرضت اللجنة ما تم إنجازه فيما يخص الانتهاء من تحضير كتاب التعليم المسيحي للصف الأول والتاني الابتدائي، وكذلك تجري اللجنة تحضير كتاب الصف الثالث الإبتدائي، وكذلك أعدت اللجنة برنامجًا للفترة القادمة لتحضير باقي المراحل.

ومن القرارات الجاري اتخاذها، التحضير للموقع الإلكتروني للجنة وذلك بعدما عرضت لجنة الإعلام ما أنجزته من حيث برنامج قاعدة البيانات، ، وبرنامج مسابقات الكتاب المقدس، وقدمت لجنة إعداد الخدام، تصورًا حول التنسيق مع أمناء الخدمة في الفترة المقبلة ومحاولة توحيد عرض لقاءات التعليم المسيحي على مستوى الكنيسة المحلية.

وبحث للقاء اقتراحات بخصوص سنة القديس يوسف، وتفعيل ذلك في مجال التعليم المسيحي، وختم الأنبا دانيال الاجتماع بشكر الجميع على محبتهم وتفانيهم في مجال الخدمة.