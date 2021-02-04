تحذير من هذا الأمر.. 6 نصائح من لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وآمنة

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف، يحمل نصائح للمواطنين بشأن استخدام الكمامة بطريقة صحيحة، للوقاية من فيروس كورونا.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.
- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.
- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.
- لا ترتدي كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.
- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.
- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.