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تحذير من هذا الأمر.. 6 نصائح من لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وآمنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف، يحمل نصائح للمواطنين بشأن استخدام الكمامة بطريقة صحيحة، للوقاية من فيروس .

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

- لا ترتدي كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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