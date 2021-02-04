شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زيادة حافز الأداء الشهرى للمعلمين.. تبدأ من 140 إلى 185 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع الجهات المختصة قيمة الزيادة الشهرية فى حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين، موضحة أن تبدأ من 140 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير، و150 لمعلم أول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد، مشيرا إلى أن صرف حافز الأداء الشهرى لمديرى المدارس وصل إلى 250 جنيها أو 150 جنيها على التوالى.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الزيادة المعلن عنها للمعلمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وكشف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: ستصرف الزيادات فبراير الجارى، وكذلك ستصرف مكافأة يناير معها، قائلا: إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات إصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.



وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.