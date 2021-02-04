شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة تكشف مصير المتغيبين عن امتحانات التيرم لانقطاع الكهرباء والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن مصير الطلاب المتغيبين عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وذلك بعد أن قررت إتمام عقد الامتحانات اون لاين من المنازل ، موضحة أن الكلية تقبل الأعذار من الطلاب والتى تتعلق بالعذر الطبى ويتم الاحتفاظ بحق الطالب فى حضور الاختبار مع الاحتفاظ بكامل الدرجة التى يحصل عليها .

وأضاقت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح ل " الخليج 365 " ردا على سؤال حول تغيب طالب عن امتحانات الفصل الدراسى الأول نظرا لانقطاع التيار الكهربائى أو وجود مشكلة فى الانترنت المنزلى ، أن فى هذه الحالات سيقدم الطلب عذر ويتم الاحتفاظ أيضا بحقة فى حضور الامتحان مرة أخرى مع الاحتفاظ بدرجاته.



وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تمتلك فريق الدعم الفنى للتعامل مع الانترنت بالكلية والتواجد بصورة مستمرة لحل أى مشكلة قد تظهر لافتة إلى أنه تم تقسيم فريق الدعم الفنى للإشراف على امتحانات طلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريس .

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى أن الفترة الماضية شهدت تدريب اعضاء هيئة التدريس والطلاب والفريق الفنى على استخدام منصة بلاك بورد .

وعلى جانب آخر كان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عقد جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 10 قرارات لمجلس جامعة القاهرة بشأن الاستعدادات للامتحانات:-

1- بدء امتحانات الفصل الأول اعتبارًا من 20 فبراير.

2- تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.

3- إعلان الجداول بالكليات بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

4- بدء تصحيح الامتحانات فور انتهاء كل مادة.

5- توفير قاعات كبيرة مع تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن.

6- بدء تسكين طلاب المدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير وفق جداول محددة ومعلنة.

7- أطقم طبية وكواشف حرارية وبوابات للتعقيم للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.

8- تشكيل لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها.

9- الالتزام بضوابط نظام الامتحانات الموضوعية وفق المقاييس الدولية.

10- إعداد لجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

