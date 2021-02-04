شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وبرق ورعد تضرب شرم الشيخ والمياه تغرق الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد تعرض معظم شوارع مدينة شرم الشيخ وطرقها الرئيسية للغرق جراء الأمطار الغزيرة التى وصلت إلى حد السيول المصحوبة البرق والرعد، حيث علق أحد الرواد على الفيديو قائلا: "ارتفاع المياه وتحول الشوارع إلى ما أشبه بالبحيرات" وقال آخر: "سيل بمعنى كلمة سيل، المياه ارتفعت إلى الأرصفة ودخولها المحلات، والوضع صعب حتى إنها أزالت الحواجز المرورية"، ذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ فى أنحاء المحافظة.

وكشف الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 4 فبراير 2021 إلى السبت 6 فبراير 2021، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض بدرجات الحرارة، تتراوح من 5-6 درجات على معظم أنحاء البلاد.















