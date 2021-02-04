شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة دهس قطار لسيارة نقل وسط حالة من الذعر بأسيوط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد اصطدام قطار قادم بقوة بسيارة ونش دخلت أمامه والمزلقان مغلق، كان يستقلها مواطنون بمدخل قرية فزارة، بمركز القوصية، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وسيطرت حالة من الخوف والذعر على الأهالى جراء الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن وفاة محمد أحمد بخيت 43 سنة المقيم فى منفلوط، وأبوبكر أحمد حسن 48 سنة بمنفلوط، وأيمن حسن عبد الحميد 45 سنة القوصية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

كما أصيب فى الحادث محمد سلطان محمود مقيم ديروط بسحجات وكدمات، وعاطف رسمي جاد أسيوط سحجات وكدمات، وتم نقلهما لمستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج.