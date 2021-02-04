شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد مراعاة التباعد بين الطلاب بلجان امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تعقد نهاية فبراير الجارى بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول سيجرى فيها مراعاة التباعد بين الطلاب داخل لجان السير، بحيث لا يزيد عدد الطلبة عن 20 طالبا، موضحة أن المسموح به 14 طالبا ولكن فى حالة وجود اتساع فى المساحة قد تصل الأعداد إلى 20 فى الفصل أو اللجنة الفرعية.

وشددت المصادر، على ضرورة ارتداء الطلاب كمامات والمعلمين وجميع العاملين فى المدارس، موضحة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية أمر ضرورى ومهم سيجرى التأكيد عليه أثناء إعلان الوزارة خطة الامتحانات والفصل الدراسى الثانى منتصف الشهر الجارى، قائلة: كل التفاصيل ستعلن 14 فبراير الجارى لكشف طرق وآلية تقييم الطلاب والتى سوف تتم من خلال الامتحانات التحريرية الإلكترونية والورقية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت المديريات بالانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمبانى المدرسية والمبانى الملحقة وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوى عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادى أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها جرى إرساله للمديريات: فى إطار بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية بالمديريات جرى التنبيه على المدارس الثانوي العام بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعه وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أنه يجرى استيفاء البيان الخاص بحجم الأعطال بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم.