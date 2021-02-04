شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال رصف الطرق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

أشرَف شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال التوسعة والتكاسى ووضع طبقة السن بطريق العيسوية_ ابو زهرة- سيدي سالم، تمهيداً لرصف الطريق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق، مشدداً على الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق المنشاة الكبرى -عزبة عين الحياه قلين البلد، حيث تم توسيع الطريق على قدر المستطاع، وذلك في إطار الجهود المبذولة بالمركز لإنهاء أعمال الرصف، لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

وأشَرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق ابيس- قوته، التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، بالإضافة إلى متابعة أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية بطريق قرية النشاوية، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال ازالة الطبقة الاسفلتية المتهالكة وكذا ازالة الأرصفة المخالفة بمدخل دسوق- فوه، تمهيداً لأعمال الرصف، وذلك لرفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز والمدن، مشددةً على الانتهاء من تنفيذ الاعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.