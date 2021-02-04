شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمناطق: أبوبكر الصديق، ومدخل المدينة، والقرية البدوية بمركز ومدينة سيوة، وذلك بواسطة عمال وفني إدارة الإنارة العامة بمجلس مدينة سيوة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الصيانة الدورية لأعمدة الانارة العامة بالشوارع خدمة لاهالى الواحة وزائريها في الموسم السياحى الشتوى الذي تعتمد عليه الواحة.