شكرا لقرائتكم خبر عن وقف حالة بناء خارج الحيز العمراني ومصادرة المعدات في الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود سعد رئيس مركز ومدينة الفشن انه تم وقف حالة بناء مخالف لشروط التراخيص خارج الحيز العمراني بقرية منسابة التابعة لمجلس قروي دلهانس ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة نفاذا للقانون وحفاظاً على الأرواح، بينما تقوم الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

واضاف انه تم رصد عدة مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة بالتعاون مع الإدارة التموينية والتي استهدفت المخابز البلدية بقرية صالح فريد وكفر درويش والقضابى وزرابى الحيبة وعزب الفنت لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وقال انه تم توقيع الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية وذلك خلال قيام مجلس قروي شنرا بالمتابعة الميدانية لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، فضلا عن متابعة سير العمل بمستشفى الفشن المركزي وتوافر الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لعلاج الحالات المرضية بها مشيرا إلى مواصلة الوحدة جهودها اليومية في رفع القمامة والمخلفات حيث تم رفع 110 طنا من مناطق متفرقة بشوارع المدينة وقرى أبسوج ودلهانس وشنرا وتلت وإقفهص، علاوة على إزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شارع الابراهيمية، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع المدينة والقرى التابعة واستكمال شد الأسلاك الكهربائية بطريق تلت.