شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الدورات التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشي، نائبه، أوائل الدورات التدريبية والذين يمثلون المحافظة ببرامج ودورات النصف الأول من العام التدريبي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأهمية التي توليها المحافظة للتدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالمحافظة ،مشيداً بالمتميزين من أبناء المحافظة في كافة التخصصات، والذين كانوا خير سفير لها بادائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، وتفوقوا عن بقية المشاركين ببقية المحافظات، مشددا على ضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل، لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب ،وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة ان يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم ،مما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين ،وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن المحافظة بدأت هذا العام في ظل القيادة التنفيذية للمحافظة وضع خطط متتالية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة في شتى المجالات التخصصية ،ومن ضمنها الدورات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية بمركزها في سقارة على مدار العام ،مؤكداًٍ ان التميز في التدريب يضع صاحبه تحت دائرة الضوء أمام متخذ القرار والذي يسمح بدوره مع عوامل مهنية أخرى بالوصول إلى مقاعد وظيفية وقيادية متميزة على المدى القصير والبعيد

ومن جانبه أشاد كريم السماحي ،مدير التدريب الإداري بالمحافظة بالدعم المتواصل من القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة للتدريب الاداري في العام ٢٠٢٠، مشيراً إلى أن ان أحد عوامل تميز ممثلي المحافظة بالدورات التي يحضرونها، المعايير والشروط التي وضعتها الإدارة في اختيار الحضور ،والتي أفرزت تلك العناصر المتميزة ،مؤكداًٍ أن الإدارة تعمل على خطة لنقل المعرفة من الأكفاء من خريجي تلك الدورات وغيرها لتعظيم الفائدة من التدريب وزيادة العائد على الاستثمار في رأس المال البشري بالمحافظة

والمكرمون،هم كريم جمعة فتحي السماحي، مدير إدارة التدريب الإداري بالديوان العام، ومحمد مختار وهدان احمد، موظف بإدارة الحسابات بالديوان العام، جمال عبدالعزيز اسماعيل، محاسب بالديوان العام، حسن يوسف عبدالحميد، الاشراف العام على مراكز المعلومات بالديوان العام، محمد شاكر شحاته عثمان، مدير الشؤون المالية بمركز ومدينة الرياض، سمير طريف محمد متولي، مهندس تنظيم بمركز سيدي سالم، رمضان جابر زكريا حسن، باحث متابعة بالديوان العام، محمد حسانين محمد عامر، مدير الشؤون القانونية بمدينة برج البرلس، نهال عاطف عبدالجليل، وكيل الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الحامول، احمد عبدالله احمد رزق، مدير مركز معلومات بمركز ومدينة سيدي سالم، محمد رمضان محمد يوسف، مفتش إيرادات بالديوان العام، هيثم محمد حسن فواز، مدير النظم بالديوان العام.

الجدير بالذكر ان التكريم شمل 12 من موظفي الديوان العام والوحدات المحلية التابعة حصلوا على المراكز الأولى في 15 برنامج تدريبي بمركز سقارة في النصف الأول من العام التدريبي 2020/2021 ضمن 45 برنامج تدريبي شاركت فيها المحافظة بمرشحيها بنسبة حضور بلغت 95٪؜ من دورات الخطة التدريبية.