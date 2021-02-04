شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان قمامة وتكثيف أعمال النظافة في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم اليوم تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق: السوق، والمعمل، وشارع أنور السادات، والظافرية كما تم رش الشوارع بمناطق سيدي عبدالسلام، والسبوخة.

حيث تم رفع 10 طن قمامه من الشوارع المذكورة وتمهيد الأماكن التي تم تنظيفها وتسويتها بأعمال الجليدر والقلابات وسيارات النقل التي استخدمت في رفع كميات القمامة إلى مقلبها العمومى مع مراعاة التعامل الصحى الآمن مع تلك القمامة واستخدام اسلوب بيئى في نقلها وتجميعها وتشوينها بالمقلب العمومى بما لايضر البيئة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.