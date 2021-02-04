شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: الصور المتداولة لأكشاك فى حديقة قصر البارون قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار، تفاصيل الصور المتداولة لأكشاك في حديقة قصر البارون الأثرى، موضحة أنها كانت موجودة من قبل افتتاح القصر، حيث تقدم وجبات خفيفة وشكلها ووجودها يتماشى مع القصر، كما أنها موجودة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التقديم الخدمات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن الجزء الخلفى من الحديقة لا يوجد به أي استخدام في القصر، وسيكون به أماكن للمأكولات الخفيفة، ويتم تغطيته بتجهيزات خشبية مناسبة مع القصر.

وأشارت مساعد وزير السياحة والآثار، إلى أنه لا شىء يتم إلا بموافقة لجان فنية متخصصة.