شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صاحب أشهر برامج إذاعة القرآن الكريم "قطوف من حدائق الإيمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد مصطفى يحيى، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، فقرة من برنامجه قطوف من حدائق الإيمان، الذى يذاع على إذاعة القرآن الكريم يوميا فى الحادية عشر مساء، وعلق يحيى خلال ندوة ”الخليج 365”، على سبب تقديم البرامج ساعة ليذاع 11 مساء بدلا من منتصف الليل، قائلاً:"هناك برامج راسخة فى أذهان المستمع قبل أن تكون راسخة فى الدورة البرامجية مثل الشيخ محمد رفعت السابعة صباحا ومنها قطوف من حدائق الإيمان وأنا على المستوى الشخصى رفضت هذا التبديل فى الموعد، لكن الإدارة ارتأت بعض التعديلات وفقا لمبررات ودوافع لهذا التغيير أبرزها أن المستمعين أرسلوا إلينا بطلب ذلك للاستماع للبرنامج مبكرا لأن كثيرهم ينامون مبكرًا، ومن المستحيل أن نرضى جميع المستعين".

وروى محمد مصطفى يحيى تفاصيل التحاقه بالإذاعة قائلاً: "تخرجت فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والتحقت بالإذاعة المصرية فى 7 إبريل 2003 وقبل الالتحاق عملت مدرسا فى الأزهر الشريف وبالمصادفة علمت بإعلان عن حاجة الإذاعة لمذيعين وتقدمت بالفعل دون علم والدى فكنت لا أثق فى النجاح لاعتقادى بضرورة وجود واسطة وهو ما ثبت عكسه تمامًا، وبالفعل نجحت وطلب منى والدى أن أعمل فى إذاعة القرآن الكريم، واستلمت العمل واشتركت فى تقديم برنامج القاموس الإسلامي، ومجلة الشباب، ثم سلوكيات فى الميزان، وأمراء الحج وبرنامج أحداث واكبت ميلاد رسول الله، وبرنامج عقيدة المسلم وكان البرنامج الأوحد فى الشبكة الذى يتنأول العقيدة، وكان هذا البرنامج يستخدم العقيدة الصحيحة الوسطية فى واقع الناس، وقدمت حوإلى 600 حلقة، والآن برنامج يقدم مرتين يوميا "سئل فأجاب"، وأعد وأقدم فى برنامج قطوف من حدائق الإيمان.