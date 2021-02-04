شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف المهندس علاء عبد العزيز برئاسة هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف المهندس علاء عبد العزيز بتسيير مهام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إلى جانب عمله مديرا عاما للهيئة لحين إنهاء إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة، خلفا للمهندس سيد محروس لبلوغ الأخير سن المعاش الأسبوع المقبل، كما قرر الوزير تعيين المهندس سيد محروس مستشارا للوزير لشئون المتابعة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا فى الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالى، حيث حققت إيرادات شهر يناير 2021م (144.5) مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 30 مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم تحصيله فى السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى من الإيرادات والأرباح (946) مليون جنيه بزيادة قدرها (163) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة تقدر بـ 20.8% .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوى فى تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضى 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، رغم تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية، حققت أداءً متميزًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% فى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020 / 2021م.