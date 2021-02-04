شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يدعو للعمل من أجل مستقبل مشرق للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن مشاركته فى الاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، داعيا كل محبى السلام لشحذ الهمم والعمل من أجل مستقبل مشرق للإنسانية.

وكتب فضيلته على موقعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية "يسعدنى أن أشارك وأخى البابا فرنسيس اليوم مع كل محبى السلام احتفاء اللجنة العليا باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، وأدعو أصحاب النوايا الطيبة والمشروعات الملهمة لشحذ هممهم وطاقاتهم وأفكارهم فى هذا اليوم، من أجل مستقبل مشرق لإنسانيتنا".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت فى دورتها ‏الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يومًا عالميًّا للأخوة ‏الإنسانية، حيث وقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان هذه الوثيقة التاريخية ‏فى أبو ظبى يوم 4 فبراير 2019.‏