شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" عن انقطاع التيار بالغردقة لمدة ساعة: سوء الأحوال الجوية السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية حدث فصل للدائرتين 1و2 بخط سفاجا / الغردقه جهد 220 ك.ف الساعة 9:59 مساء مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه فى تمام الساعة 11:08 تم إعادة الجهد للمحطة وتغذية الأحمال الكهربائية عن المناطق المتأثرة .

وكان "تليفزيون الخليج 365" رصد توقعات الأرصاد الجوية وحالة الطقس الأيام القليلة المقبلة، حيث كشفت الهيئة، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 4 فبراير 2021 إلى السبت 6 فبراير 2021، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض بدرجات الحرارة، تتراوح من 5-6 درجات على معظم أنحاء البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمكار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.