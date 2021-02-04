شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ تحسبًا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور شبورة، استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون: 01221110000.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الخميس، والذى سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الخميس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).

وتابعت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة (الإسماعيلية - السويس) وجنوب البلاد (الفيوم - بي سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر)، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء.