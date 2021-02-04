شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجان المختصة ويرفع الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، بيان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية ـ كل فيما يخصه، لدراسته ومتابعة الموقف التنفيذى، والتأكد مما ورد فيه من إيضاحات، وإعداد تقرير عنه للعرض على مكتب المجلس.

وقال وزير الإسكان، للنواب: "كل ملاحظاتكم محل اعتبار واهتمام، وسيتم الرد كتابيا على كافة الملاحظات وإيداعها فى المجلس".

وبعد انتهاء كلمة الوزير وتعقيب ومداخلات النواب، تم رفع الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت اليوم الأربعاء، وشهدت الاستماع لبيان وزيرى الكهرباء والإسكان، وإحالة البيانين للجان المختصة لدراستهما، على أن تنعقد الجلسة المقبلة، غدا الخميس، للاستماع إلى بيانى وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة، عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.