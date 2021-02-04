شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الدولة ملتزمة بسداد كافة التزامات الدين العام فى مواعيدها دون تخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بسداد أقساط وفوائد كافة الديون وأعبائها فى مواعيدها المحددة دون التخلف عن ذلك، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الدولية تدرس تأجيل وإسقاط الديون على بعض الدول، موضحا أنه على الرغم من ذلك فإن مصر ملتزمة بالسداد ولا تتكأ على هذا التوجه لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة بصرف النظر عن مدى احتمالية تطبيق ذلك على الدولة المصرية من عدمه.

وأشار معيط إلى أنه لأول مرة تم إصدار سندات عمرها 40 عام بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى تحسين عمر الدين ويؤكد ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى نظرا لطول مدة السندات.

ولفت وزير المالية إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 87.5% فى حين أنه بلغ فى البرازيل نحو 101.4% والهند 89.3% وجنوب أفريقيا 78.8%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه فى 30 يونيو 2020 من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من زيادة الدين العام وما ترتب عليه من تزايد أعباؤه، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الدكتورة راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى، ومن وزارة التخطيط الدكتور محمد فريد.