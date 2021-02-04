الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على محام في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اعتداء قوات الشرطة على محام بمحافظة أسيوط.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان متضمنا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.

بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامي المشار إليه " وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامي الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج وذلك في غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري لذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي بين الطرفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.