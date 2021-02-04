"صناعة النواب" تطالب باستقدام تجارب الدول المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يعقل أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر منذ سنة 1934.

وأضاف محمود، خلال اجتماع اللجنة: "القانون الأساسي الذي نتعامل عليه منذ عام 1958 ولابد من إعادة هيكلة وتجديد القوانين بما يتماشى مع التحديث والتطوير".

وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، متسائلا: هل هناك إمكانية لاستقدام تجارب الدول الأخرى المتقدمة صناعيا والقوانين التي تحقق أهداف الوزارة في التنمية؟.

كما شدد معتز محمود، على ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، مستشهدا: مستثمر ذهب لاتحاد الصناعات قالوا له تعالى بعد شهر لأنه ببساطة مفيش مجلس إدارة لاتحاد الصناعات ومن المفترض أن يكون هناك قانون لاتحاد الصناعات ونتتخب مجلس إدارة اتحاد الصناعات خاصة أن اللائحة تأخرت سنة ونص.. ولابد من إيجاد حلول.. مفيش مجلس إدارة ومصالح الناس هنعمل فيها إيه؟.

وتابع معتز محمود بأن وزارة الصناعة أخذت موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون اتحاد الصناعات التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت.