محافظون أمام البرلمان: ندعم مشروع السيارات المتنقلة لمواجهة البطالة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد محافظو محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أهمية قانون عربات الطعام المتنقلة ودعمه للشباب وتوفير فرص عمل لهم والحد من البطالة وإدخال موارد جديدة للوحدات المحلية، وتوافقوا على أهمية تحديد أماكن تخصص لهذه العربات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرع، لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك في دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

حضر الاجتماع نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أهمية وجود خريطة استثمارية للدولة كلها متمثلة تحت مظلة هيئة الاستثمار، وتوزع طبقا لاحتياجات وطبيعة كل مكان، كما أشار إلى أهمية مشروعات عربات الطعام المتنقلة في دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وقال محافظ القاهرة: "الشباب يحتاج الكثير لكن لازم ننظم له آلية التعاون، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يقدم دعم كبير للشباب في المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويستفيد منها صغار المستثمرين"، لافتا إلى أن محافظة القاهرة في حاجة لتوسيع المناطق الصناعية خارجها.

وتابع: "بعض الأنشطة لها تأثير سلبي خطير على البيئة، خاصة في ظل الحرائق، ولابد من نقل الورش والمصانع خارج القاهرة، حتى لا تؤثر على الشكل الحضاري".

بدوره، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن مشروعات عربات الطعام المتنقلة مهمة وتساهم في تخفيض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإيرادات.

وتابع المحافظ: "لم نبدأ المشروع في المحافظة، ولكن لدينا أماكن نجهزنها لتخصيصها لعربات الطعام المتنقلة، فلدينا مشروع الممشى ننقل فيه كل العربات المتنقلة، لأنها متسببة في زحام شديد، كما نهتم باستغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير مشروعات لتوظيف الشباب، وبدأنا التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولدينا محور بنها شبرا الحر خلق مساحة 15 ألف متر ستقام عليها مشروعات أسواق وغيرها، توفر فرص استثمارية مهمة".

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "لتلبية طموحات القطاع الأكبر من المواطنين وهم الشباب، لازم يكون عندنا خريطة استثمارية واضحة ومحددة، لها مظلة، هيئة الاستثمار أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويكون لدينا رؤية واضحة".

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رصد مبالغ بمليارات الجنيهات لصالح مشروعات الشباب، وحقق فوائد عديدة من توفير فرص عمل والحد من البطالة وغيرها.

وتابع المحافظ: "بالنسبة لموضوع عربات الطعام المتنقلة، ليس لدينا أماكن انتظار للعربيات، مسببة لنا إرهاق كبير، وقولنا بدلا من عربات طعام متنقلة تكون لها أماكن ثابتة ومحددة تتوافر فيها البنية التحتية، وسننفذ هذا المشروع قريبا في محافظة الجيزة".