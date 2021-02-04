برلماني يدعو لتشريع قانون يحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات في مجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير في قضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واستشهد أبوالعلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للأمن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون مماثل له في مصر، حفاظا على الأمن القومي المصري.