برلماني ينتقد غياب وزير التنمية المحلية: "لابد من تفعيل الأدوات الرقابية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتقد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزب حماة وطن، غياب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عن اجتماع اللجنة.

وقال شلبي، خلال كلمته باجتماع اللجنة، مساء الأربعاء، إن حديث وتساؤل النواب في حضور محافظي القاهرة والجيزة الاجتماع عن اختصاصات الوزارة ومن المسؤول عن إيجاد وتوفير الفرص الاستثمارية في المحافظات يمثل كارثة كبرى، وهي اختصاص أصيل لوزارة التنمية المحلية.

وشدد بهاء على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لنواب المجلس على نشاط وعمل وزارة التنمية المحلية في ظل القصور الواضح للوزارة في توفير المعلومات اللازمة والضرورية عن الفرص التنموية للحكومة.

ووجه النائب أحمد بهاء شلبي، الشكر للدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة لحرصها على التواجد في اجتماع اللجنة مرتين على التوالي، والتفاعل مع مطالب الأعضاء ومقترحاتهم لتطوير وتوطين الصناعة والتجارة المحلية في القاهرة والمحافظات.