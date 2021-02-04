شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مخزن لمواد النفط بمدينة السلام ١ بحى فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام حى فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحى، الأربعاء، بغلق وتشميع مخزن يحتوى على مواد نفطية بمدينة السلام ١بحى فيصل بمحافظة السويس.

فيما شن الحي حملة لغلق المخازن الموجودة أسفل العقارات وتحرير محاضر بها ضد المخالفين تنفيذا لقرار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

شارك في الحملة الإدارات الهندسية برئاسة المهندس محمد صلاح مدير إدارة التنظيم وفريق من الفنين بحي فيصل.