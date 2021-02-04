شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن أسباب انقطاع التيار عن مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساء الأربعاء، بإعادة التيار للمناطق المتأثرة بقطع التيار نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه حدث فصل للدائرتين 1و2 سفاجا/ الغردقة جهد 220 ك.ف الساعة 21.59، ما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطة الغردقة وانقطاع التغذية الكهربية عن الغردقة، لكن في الساعة 22.08 تمت إعادة الجهد للمحطة وتغذية الاحمال الكهربائية عن المناطق المتاثرة.