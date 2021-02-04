شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لم تُتخذ قرارات بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان وذلك بعد تقرير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للكونجرس دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات الأمريكية من هناك بحلول الأول من مايو أيار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين «حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات بشأن قواتنا» مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة ترامب.