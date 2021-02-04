شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. حملة تعقيم ضد فيروس كورونا في شوارع واحة سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، تكثيف أعمال رش وتطهير المباني والمنشآت العامة وواجهات المحال التجارية والمركبات بوسط المدينة، وشارع أنور السادات، والمعهد الأزهري، ورش وتطهير موقف أتوبيس غرب الدلتا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنعاً لإنتشار الأمراض المعدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الحفاظ على الأهالى بالواحة وحماايتهم باستمرار عمليات التطهير والتعقيم في الأماكن العامة بالواحة خدمة وحفاظا على أهالى الواحة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.