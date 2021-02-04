شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى: التحفظ على 40 من الباعة الجائلين و30 لافتة غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، التحفظ على 40 من الباعة الجائلين و30 لافتة غير مرخصة و16 تعد على الأرصفة و15 شيشة إضافة إلى عدد من التاندات والحوامل الحديدية والخشبية وعربات يد وذلك أثناء القيام بحملة لرفع إشغالات الطريق العام واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، والتي استهدفت شارع أحمد عرابي وجمال عبدالناصر وسعد زغلول والطريق السريع وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها، في حين تعمل المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين حرصاً على مصدر دخلهم وحفاظاً على المظهر الحضاري لكافة المدن.

وقال «بكري» في بيان، الأربعاء، إنه تم الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 70 طنا من القمامة بمنطقة زاوية المصلوب والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة، كما تم رفع 100 طنا من القمامة المنزلية بقرى مجلس قروي الميمون وقمن العروس وإطواب وإنفسط، وأبوصير الملق علاوة على رفع 80 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.

بينما قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي إطواب بإيقاف بناء أعمدة خراسانية بالمخالفة لشروط التراخيص بنطاق قرية إطواب ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة نفاذا للقانون وحفاظاً على الأرواح، بينما تقوم الوحدة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، كما تم التنسيق مع هندسه طرق الواسطى لتركيب مطب صناعي بطريق ميدوم وذلك بالمشاركة المجتمعية حفاظا على سلامة المواطنين والمارة.

فيما تم متابعة الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الواسطى والتي تمثلت في رصف بعض الطرق وتوسعات إنشائية وكباري مشاة أعلى خطوط السكك الحديدية وتجميل مدخل المدينة وإنشاء بيارات تجفيف للمياه الجوفية ومشروعات الصرف الصحي، ومد شبكاتها ببعض القرى، كما تم رفع كفاءة البنية التحتية وصيانة أعطال مياه الشرب ومراجعة كشافات الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السياحية بدائرة المركز.