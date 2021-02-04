شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 8 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في البياضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع.
وبحسب بيان، الأربعاء، تم خلال الحملة التفتيش على المحال المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم في نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة، وتحرر 8 محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير ٢ محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، وتم مصادرة ٢ شيشة.
ورافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبدالعال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات. كما أكد رئيس مدينة البياضية، على أصحاب المحال التجارية، والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.
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