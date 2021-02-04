شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 8 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في البياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع.

وبحسب بيان، الأربعاء، تم خلال الحملة التفتيش على المحال المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم في نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة، وتحرر 8 محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير ٢ محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، وتم مصادرة ٢ شيشة.

ورافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبدالعال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات. كما أكد رئيس مدينة البياضية، على أصحاب المحال التجارية، والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.