شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: تحرير 709 محاضر متنوعة لضبط الأسواق خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تامر صلاح الدين وكيل وزارة، مديرية التموبن بالاقصر، الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح انه تم تحرير 709 محاضر ومخالفة تموينية منها عدد 291 مخالفة ضد المخابز «نقص وزن، مواصفات, غلق وتوقف, سجلات, ميزان, نظافة»، و369 قضية بالأسواق «إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر» وعدد 49 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأشار إلى انه تم ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم، ضبط عدد 27جوال سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق , 3 شيكارة دقيق مخابز , 16 جوال رده ناعمة مخصصة للمخابز البلدية. واوضح وكيل وزارة التموين، انه تم ضبط مركز تعبئة وتغليف مواد غذائية وبه عدد 430 زجاجة زيت تمويني مدعم من نوع مرمر, 4 أجوله ارز. 1 جوال بلاستيكي به مخلفات سكر متحجر وارز وعدد 2 لفة رول أكياس مطبوع عليها علامات تجارية مختلفة و50 جوال فارغة متنوعة الشركات , 200 كيس فارغ مطبوع عليها ارز العنبر, 8 كيلو سكر الشريف معبأ ومغلف بواسطه آلة لحام, 1 ماكينة لحام وتغليف، وعدد 20 مخبز سياحي بدون ترخيص وعدد 4 مخزن سلع بدون ترخيص، كما تم ضبط 425 كمامه , 79 زجاجه محلول ملح، وعدد 1200 زجاجة عصير، و30 شيكارة مقرمشات ودوم، كما تم ضبط عدد 4590 لتر بنزين يتم تجميعها بقصد اعاده بيعها بالسوق السوداء.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر لقيام اصحاب المخابز، تجميع 447 بطاقه تموينيه لدي مخابز بلدية، وضبط عدد 6 أجوله دقيق بلدي داخل احد المخابز البلدية به بعض الشوائب والسوس وضبط عدد 4 أجوله علف وردة خشنة، وتجميع عدد 33 شكارة دقيق بلدي مدعم، والتصرف عدد 122 شيكارة دقيق بلدي مدعم. وتم عرض المحاضر على النيابة العامة وتم تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة في المضبوطات المحرزة.