شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يشن حملات على المحال التجارية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مكتب حماية المستهلك بالخارجة وبلاط في الوادي الجديد، الأربعاء، حملات مرور على المحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المعروضة وإلتزام التجار بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين منها عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين ببعض المحلات.

وتأتى هذه الحملات تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمرور الدوري عليها لضبط المخالفين ومنع حدوث أي أزمات في أسواق السلع والخدمات.