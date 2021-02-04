شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: صرف 81.7 مليون رغيف لأبناء المحافظة خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن مجهودات المديرية خلال شهر يناير الماضي، وتوفير السلع الغذائية والدقيق والخبز وإعداد المحاضر التي تم تحريرها للمخالفين.

وأوضح «صلاح» في بيان، الأربعاء، أنه فيما المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 81،7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 307 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3777 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 593 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,35 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 62150 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم .

وذكر أنه من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر يناير 2021 بمبلغ قدره 42،5 مليون جنيه بنسبة 98,8 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، موضحًا أنه تم توزيع وتسليم عدد 814 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وتابع أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولار ـ بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة، دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 360 ألفا و585 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14963 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.