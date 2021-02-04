شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الرياضة يوضح أهمية برنامج "التنمية لفتيات الصعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها خطة كبيرة من خلال تطبيق أنشطة وبرامج ومشروعات مخصصة لمحافظات الصعيد، موضحا أن الانطلاقة بالاهتمام بالمرأة بالتعاون مع تنفيذ برنامج "التنمية لفتيات الصعيد" ويستفيد منها 40 ألف مستفيدة بمحافظتى قنا وأسيوط.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن وزير الشباب والرياضة أكد أن محافظات الصعيد لها الأولوية في التعامل مع البرامج التي يجرى تنفيذها مع اليونيسيف ومدارس المجتمع لتنفيذ عدد من أنشطة الريف في محافظتى قنا وأسيوط، وكذلك أنشطة في الممارسة الرياضية وخلق متدربين مجتمعيين جدد لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج، والذى يستهدف جميع محافظات الصعيد.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة عددا من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من محافظات الصعيد، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذى يهتم بتنمية المهارات الحياتية لفتيات محافظات الوجه القبلي.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بمحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقاً لإستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر 2030 .