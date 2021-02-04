شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة طرق بجامعة حلوان يوضح كيفية إعادة تدوير الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد الصادق أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان واستشارى الطرق الدولى، كيفية إعادة تدوير الطرق، موضحا أنه يتم إعادة استخدام الطبقات الأسفلتية، حيث يجرى كشط الأسفلت المنهار وإعادة تكسيره وخلطة بمادة "البيتومين" ويجرى رصف الطريق.

وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه يتم إعادة تدوير أسفلت الطرق المنهارة وإعادة استخدامه في الرصف تخفيضا للنفقات، موضحا أن هذه الطريقة تستهدف توفير المواد الخام كما أنه لا يؤثر إطلاقا على الجودة أو الشكل.

وذكر أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، أن هذا الإجراء ينفذ في مشروعات الرصف الجيدة، خاصة الطرق الداخلية للمحافظات، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا يفرق عن استخدام مواد جديدة في عمر الطريق.

فى سياق أخر، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التنسيق بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من أعمال الرصف وعمل صيانة دورية للطرق بنطاق المحافظة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها لتيسير الحركه المرورية وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأضاف، أن إنشاء هذه الطرق يأتى ضمن الخطة الإضافية لمحافظة البحيرة والمقرر الانتهاء منها فى يناير 2021 والجارى تنفيذها من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالبحيرة.

وأوضح محافظ البحيرة، إنه جارى تنفيذ 16 طريقا بطول 97 كم باعتمادات 210 ملايين جنيه طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى رصف 5 طرق بطول 21 كم بتكلفة 39 مليون جنيه.