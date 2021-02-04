شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: الانتهاء من المرحلة الأولى من تبطين الترع منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات الكبرى التي تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن المشروع له أهمية في عملية إدارة وتوزيع المياه بين المزارعين.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه جار العمل بمعدلات عالية جدا المرحلة الأولى ستنتهى فى منتصف العام المقبل لتأهيل 7 آلاف كيلومتر التى بها أكثر المشكلات ولها أولوية، بتكلفة 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تبطين أكثر من 900 كيلومتر.

يذكر أن المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، قال إن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ حتى اليوم 921.5 كيلومتر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 5654 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 10.4 كيلو متر ترع اليوم.