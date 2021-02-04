شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مبادرة حياة كريمة يكشف أهمية إجراءات المسح فى تطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن أهمية إجراءات مسح القرى، موضحا أن مسح القرى يتيح معلومات مهمة لعملية التنمية لمعرفة الوضع الراهن لمعرفة الفجوات الموجودة، لتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياج حقيقى للمواطنين.

وأوضح جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن عملية المسح مهمة جدا تم إجرائه في 2015، وحاليا له أهمية متزايدة لتبنى الدولة تطوير كامل الريف المصرى، ولدينا احتياج لمعلومات على كافة القرى.

وذكر أننا نحتاج الأرقام المتعلقة بالخدمات العامة من أعداد الفصول ومدى تفور الوحدات الصحية بالقرى والخدمات البيطرية وخدمات الإدارة العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عماد لطفي، نائب رئيس هيئة المساحة العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".