شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كوبرى 15 مايو جزئيا باتجاه الجيزة من منتصف اللية وحتى 6 صباح الغد لإصلاح فواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، بشكل جزئى، كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من القاهرة وذلك ابتداء من الثانية عشرة منتصف هذا الليل وحتى السادسة صباح غد الخميس، لإجراء أعمال صيانة للفواصل المعدنية بكوبري 15 مايو للقادم من مناطق القاهرة وتحديدا الفاصل المعدنى الكائن أعلى شارع النيل.

وقال مصدر أمنى إن الأعمال تستلزم غلقا جزئيا لكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من القاهرة بموقع المسار لمدة يوم واحد فقط "الخميس" ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى السادسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

واستطرد المصدر: "الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وسيتم تعيين الخدمات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية".