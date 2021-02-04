شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قاسم: 64 % من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية "سيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أهمية صندوق التنمية المحلية، موضحا أن لدينا 30999 قرية وكفر ونجع وعزبة، وأهلنا فى كل هذه الأماكن لديهم وحدة محلية لاستقبالهم لمن يريد تكبير محلاتهم وعمل مشروعات وغيرها، حيث إن الفكرة تقوم على تأكيد المشاركة في تنمية النشاط الريفى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن 64 % من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية من السيدات المعيلات، لافتا إلى أن السيدة التي تريد الاستفادة من المشروعات تقدم للوحدة القروية طلبا عن نشاطها واهتمامها، والسيدات لسن الـ 60 والرجال حتى سن 55 سنة لتشجيع المرأة المعيلة.

وأشار إلى أن تكلفة الاقتراض من صندوق التنمية المحلية محدودة لأنها في حدود 6% ، وتوسيع المشروعات في حدود 4 % لزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة له سعر تميزى وتفاضلى 4 %، كما يمنح فترة سماح تعادل دورة إنتاج.