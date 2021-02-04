شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن يكشف موعد وتفاصيل تنظيم معرض ديارنا للحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل البكساوى مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا سيقام من يوم 15 إلى 25 فبراير الجارى، وهو معرض للحرف اليدوية والتراثية من جمعيات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المعرض يهتم بعرض المنتجات التراثية الحرفية التي تتحدث عن مصر، حيث إن هناك معرضين أحدهما لـ200 عارض في منطقة القاهرة الجديدة على مساحة 3 آلاف متر، والآخر بعده بأسبوعين تقريبا لـ200 عارض آخرين في منطقة السادس من أكتوبر.

وأكد مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، أنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وصرف الكمامات للمترددين على المعرض، موضحا أن هناك معرضا آخر مقاما في الأقصر، كما أقيم معرضا في الإسكندرية والساحل الشمالى.

وفى سياق أخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، فى فتح الحجز الإلكترونى على الرابط https://tk.te.eg لكافة مستفيدى برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم، وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو ارسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" او الرقم "2" لإعادة ادخال الرقم القومي، ثم يتم إرسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".

ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا على هذه الخطوط، وبشكل متجدد شهرياً: 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، و15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات، و100 ميجا بايت إنترنت.

ويتم بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التى يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أى منفذ بيع بأن دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأى شبكة أخري، والرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأى شبكة أخرى، والميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا، ودقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات، أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاُ.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة، والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته، وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجاناً بالكامل، كما خصصت الشركة الخط الساخن 19457 للرد علي استفسارات، وطلبات وشكاوي المستفيدين، وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.