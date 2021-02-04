شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة تؤكد فاعلية وأمان لقاحات كورونا المتاحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا من الفيروسات المتحورة، ومتوقع وليس جديدا وينتقل للإنسان بعدة طرق مختلفة، موضحة هناك عوامل خاصة بالفيروس والبيئة المحيطة والإنسان، حيث له تحورات جرى رصدها في أكثر من دولة وتظهر بتحاليل جينية معقدة، حيث هناك تحورات كثيرة لكورونا ولكنها طفيفة ولا يحدث فيه تغيرات كبيرة.

وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن هناك دراسة حديثة يجرى نشرها بوزارة الصحة، حيث جرى جمع بيانات من 18 دولة لتحديد عوامل تأثير الفيروس على الإنسان في مختلف البيئات، حيث أجريت يوم بيوم بتحليلات معقدة لرصد العوامل التي تختلف من كل دولة التي تؤثر على عدد الإصابات والوفيات، والنتائج كشفت عن حركة الناس وتصرفاتهم، وكذلك والرطوبة والحرارة تؤثر بنسبة أقل كثيرا، وعدد الشباب بمقابل كبار السن عن طريق الهرم السكانى، وحالات الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أن اللقاحين الموجودين في مصر سينوفارم وأسترازينيكا، فكانا الأولوية في اختيار اللقاحات، حيث نعتاد على تقنيتها، وتتميز بدرجة أمان عالية وأثبتت النتائج فعاليتها، مردفة: "قد نضطر لإعطاء أدوية لها آثار جانبية ولكن لعلاج خطر أكبر، لكن غير مقبول للقاحات".

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث: "الفرق الطفيف بين لقاحى سينوفارم وأسترازينيكا، أننا لا نفضل إعطاء أسترازينيكا لأصحاب السن أكبر من 65 سنة، لأنه لم يتم تجربته في هذه المرحلة العمرية، بخلاف سينوفارم".