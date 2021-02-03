شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم: مساحة التوافق بين مصر والكونغو كبيرة في قضية المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن دولة الكونغو تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر، مشيرًا إلى ما تمثله من أهمية في منظومة دول حوض النيل.

وأضاف من خلال بيان، الأربعاء، أن مساحات التوافق في الرؤى بين مصر والكونغو كبيرة جدًا، خاصة فيما يتعلق بقضايا حوض النيل، لافتًا إلى إشارة الرئيس لنهر النيل وضرورة أن يكون مساحة للتعاون والتشارك لتحقيق مصالح شعوب دول الحوض.

وأوضح أن دولة الكونغو ترى أن نهر النيل يعتبر إطار للتعاون، ولديها تحفظات على كل ما يهدد الأمن المائي لدول الحوض، مضيفًا أن رئيس الكونغو تلقى دعمًا كبيرًا من السيسي.

وأشار إلى دعم الكونغو خلال رئاستها للدورة انعقاد لاتحاد الأفريقي لملف سد النهضة، خاصة في ظل توافق الدول أطراف الأزمة على رعاية الاتحاد للمفاوضات، موضحًا أن الملف شهد تباطؤ خلال الفترة الماضية بسبب اختلاف وجهات النظر.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بزيارة رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، والوفد المرافق له إلى مصر.

وأشاد السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع تشيسيكيدي، أمس الثلاثاء، بالعلاقات المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، والتي تعود إلى القرن الماضي.

وأضاف أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة مع رئيس الكونغو الديمقراطية، حيث تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.