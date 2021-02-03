شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التيار الكهربائي لمدينة الغردقة بعد انقطاع 40 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربائي تدريجيا لمختلف أنحاء مدينة الغردفة، بعد انقطاع كامل تراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة، بعد إصلاح العطل المفاجئ بمحطة المحولات بالغردقة، لارتفاع الجهد بسبب الرطوبة المرتفعة.

كان التيار الكهربائي قد انقطع بشكل مفاجئ عن جميع مناطق وأحياء مدينة الغردقة بالكامل مساء الاربعاء بسبب عطل مفاجئ .

وأكد مسؤولو قطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، أن التيار الكهربائى عاد تريجيا لمدينة الغردقة.