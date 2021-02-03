شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: إشادة برلمانية بـ4 وزراء.. و«الإسكان» قدم خطة طموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن تجربة البرلمان الحالي إيجابية ومختلفة، كونها تشهد تمثيل الشباب والمرأة بنسبة غير مسبوقة.

وأضاف «وهدان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «البرلمان الحالي يتميز بضم مجموعة من النواب لديهم رؤية مختلفة»، مشيرا إلى أن النواب أشادوا ببيانات 4 وزراء من بينهم وزراء الخارجية والنقل والكهرباء.

وأشار إلى أن «وزير الإسكان قدم رؤية طموحة أمام البرلمان اليوم حول قضايا الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي»، مشيدا بجهود وزير الداخلية خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام.

وأردف: «وزيرة الصحة ستعرض غدا بيان وزارتها أمام البرلمان، وبالنسبة لي كمواطن من محافظة بورسعيد ليس لدي مشكلة معها سوى ما يتعلق ببعض النقاط البسيطة».