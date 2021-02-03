شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يتابع برنامج التنمية المهنية لمعلمي اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الأربعاء، الثالث من فبراير 2021 ختام برامج التنمية المهنية لمعلمي المواد الدراسية بمتابعته البرنامج التدريبي لمعلمي مادة اللغة العربية بالقاعة الكبرى في ديوان عام تعليم مطروح والذي يتم تنظيمه بإشراف التعليم العام وتوجيه عام المادة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والأستاذة منى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية ويسري مجاهد موجه عام اللغة العربية وصلاح فهمي موجه أول المادة ومحمد ابو اليزيد موجه المادة.

وأوضح سلامة للمتدربين المحاور المهنية والتدريسية التي يعتمد عليها البرنامج التدريبي مؤكدًا لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة المكثفة في وقت وجيز بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية.